Столичний пам'ятник архітектури хочуть перебудувати під офіси

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації в березні дозволив реконструкцію 150-річної садиби Терещенків по бул. Шевченка 34, повідомляє Кореспондент.

Про це в п'ятницю, 9 липня, на своїй сторінці в Facebook заявила екс-депутат Олена Терещенко, чоловік якої Мішель Терещенко - нащадок власника садиби. За її словами, проект перебудови передбачає надбудову на будівлі і його реконструкцію під офісний центр.

"Злочинний проект забороненої законодавством перебудови безцінного пам'ятника архітектури, який передбачає надбудову і перебудову існуючих будівель садиби під офісний центр, в результаті якої ця перлина архітектури роботи Краузе повністю втратить свою автентичність. Тобто чиновниками КМДА погоджено знищення Садиби Терещенко", - пише Терещенко.

Як в свою чергу, пишуть Схеми, будівля знаходиться у власності ТОВ "Центрелеватормлинбуд". Один з бенефіціарів компанії - Тимур Міндіч, бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

За даними Схем, в 2004 році Київ оголосив конкурс для інвесторів будівлі для його реставрації. У конкурсі перемогла ПАТ "Укрнафта" і передала свої права на будівлю Центрелеватормлинбуд. Останню раніше не допустили до цього конкурсу. На сьогодні реставрація будівлі не проведена. Воно знаходиться в незадовільному стані.

Будинок на Тараса Шевченка, 34/11 побудували протягом 1874 - 1875 в стилі еклектики і неоготики. Біля садиби знаходиться також двоповерховий дворовий флігель. Майже 40 років тут жила родина підприємців і меценатів Терещенків.