Курс валют НБУ 10 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 10 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 9 липня, залишається стабільним на рівні 27.29 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 32.32 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.63 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і склав 37.53 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і склав 29.79 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 10 липня 2021 року.