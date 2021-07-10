Курс валют НБУ 10 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 10 липня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 9 липня, залишається стабільним на рівні 27.29 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 10 липня 2021 року.
Євро не змінився, і його курс склав 32.32 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 10 липня 2021 року.
Рубль не змінився, і його курс склав 3.63 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 10 липня 2021 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і склав 37.53 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 10 липня 2021 року.
Курс швейцарського франка не змінився і склав 29.79 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 10 липня 2021 року.
Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 10 липня 2021 року.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|27.286 200
|EUR
|євро
|32.319 100
|RUB
|рубль
|0.363 310
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.533 500
|CHF
|Швейцарський франк
|29.793 300
|PLN
|польський злотий
|7.100 800