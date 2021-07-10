Курс валют НБУ 10 липня

Курс валют НБУ 10 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в суботу, 10 липня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 9 липня, залишається стабільним на рівні 27.29 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 32.32 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Рубль не змінився, і його курс склав 3.63 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і склав 37.53 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і склав 29.79 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Польський злотий не змінився, і його курс склав 7.10 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 10 липня 2021 року.

Валюта Повна назва курс
USD долар 27.286 200
EUR євро 32.319 100
RUB рубль 0.363 310
GBP Фунт стерлінгів 37.533 500
CHF Швейцарський франк 29.793 300
PLN польський злотий 7.100 800

Новини

analytics