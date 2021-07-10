В ЄС повідомили про нові побочки після вакцинації

Комітет з безпеки Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) озвучив попередні підсумки досліджень побічних ефектів, з якими стикаються пацієнти після вакцинації від коронавірусу. Результати роботи опубліковані на сайті регулятора, повідомляє Лента.Ру.

У відомстві виявили нові наслідки вакцинації препаратами Comirnaty і Spikevax (мРНК-вакцини виробництва Pfizer/BioNTech і Moderna). Відзначається, що в кількох випадках щеплення від коронавірусу викликають міокардит і перикардит - хвороби серця, які порекомендували включити в список побічних ефектів.

Всього в ЄС застосували близько 177 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, а випадків міокардиту у щеплених зафіксували тільки 145, перикардиту - 138. Препарат Moderna вкололи майже два мільйони разів, після чого були виявлені по 19 випадків обох захворювань серця.

Препарат Janssen від компанії Johnson&Johnson не рекомендували застосовувати для пацієнтів з синдромом капілярного витоку, при якому плазма крові проникає в тканини через стінки судин. Рідкісне захворювання зафіксували тільки у трьох щеплених, двоє з них померли.