Турецько-український безпілотник піднявся на рекордну висоту

Ударний безпілотник Akinci, розроблений компанією Bayraktar та оснащений двигуном українського виробництва, побив авіаційний рекорд, злетівши на висоту 11,5 кілометра, повідомляє Суспільне.

За даними пресслужби компанії Bayraktar під час одного з випробувань, БПЛА Akinci досяг висоти 11 594 метрів, що є абсолютним рекордом для літальних апаратів турецького виробництва. Під час цього випробування Akinci провів у повітрі 25 годин 46 хвилин та подолав відстань 7507 кілометрів.

Розробка проєкту безпілотника була розпочата Black Sea Shield – спільним українсько-турецьким підприємством, заснованим влітку 2019 року. Black Sea Shield об'єднує зусилля ДП "ЗМКБ "Прогрес" ім. академіка О.Г. Івченка та турецької компанії "Baykar Defence" у сфері високоточної зброї та аерокосмічних технологій.

Akinci повністю оснащений українськими авіаційними двигунами АІ450Т виробництва "Івченко-Прогрес". Після проходження всіх випробувань він зможе замінити ударний безпілотник попереднього покоління "Байрактар" ​​ТБ2, який стоїть на озброєнні ЗС Туреччини. Україна також закупила 10 "Байрактарів" та центр управління ними у Туреччини, завдяки чому розпочала навчання персоналу, здатного управляти ударними безпілотниками.