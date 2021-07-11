День рибалки 2021 - дата, історія, звичаї свята

Щорічно в липні відзначають своє свято всі умільці з вудкою і блешнею. День рибалки присвячений професіоналам у сфері рибного лову: підприємцям, інспекторам, екіпажам риболовецьких суден. Відзначають його також і любителі посидіти з вудкою біля річки. Рибальство - це заспокійливе і корисне хобі, яке до того ж може прогодувати сім'ю, повідомляє УНІАН.

Коли відзначається День рибалки

Український День рибалки відзначається у другу неділю липня. У 2021 році воно випадає на 11 липня. Не варто плутати це свято зі Всесвітнім днем рибалки, який відзначався 27 червня.

Історія і традиції Дня рибалки в Україні

День рибалки був заснований в червні 1995 указом Леоніда Кучми. Мета свята полягає в підтримці співробітників рибного господарства.

Традиційно в цей день влаштовуються змагання з рибної ловлі, майстер-класи та навчальні семінари. Заклади харчування на честь Дня рибалки роблять рибний день. А любителі риболовлі зустрічають свято на березі за вудкою.