Втеча США з Афганістану: що буде з Центральною Азією

В Афганістані різко погіршується обстановка в зв'язку з виведенням американських військ, який планують повністю завершити до вересня. Ці війська перебували в країні протягом 20 років, повідомляє Страна.ua.

У свою чергу, ситуація в Афганістані може сильно може вплинути на ситуацію у всій Центральній Азії. Є побоювання, що вихід США і їх союзників з Афганістану відкриє талібам дорогу до захоплення влади в країні і до нової громадянської війни, а потім радикальний ісламізм може поширитися на колишні радянські республіки Середньої Азії, викликавши нестабільність і збройне протистояння.

У регіоні вже неспокійно: президент Таджикистану доручив мобілізувати 20 тисяч військових для зміцнення кордону з Афганістаном.