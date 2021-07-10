На Донбасі загинув український боєць ЗС України за минулу добу

На Донбасі загинув український боєць Збройних сил України (ЗСУ) за минулу добу, ще один поранений і двоє отримали бойові травми, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За минулу добу, 9 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє - бойові травми. Воїнів доставлено до лікувального закладу. Стан їх здоров'я - задовільний", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у суботу.