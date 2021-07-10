На Донбасі загинув український боєць ЗС України за минулу добу

На Донбасі загинув український боєць ЗС України за минулу добу

На Донбасі загинув український боєць Збройних сил України (ЗСУ) за минулу добу, ще один поранений і двоє отримали бойові травми, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За минулу добу, 9 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Крім того, один військовий отримав поранення, ще двоє - бойові травми. Воїнів доставлено до лікувального закладу. Стан їх здоров'я - задовільний", - сказано в ранковому зведенні на сторінці штабу в Facebook у суботу.

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