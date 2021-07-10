В Україні за добу зафіксовано 507 нових випадків захворювання Covid-19
В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 507 нових випадків захворювання COVID-19, одужали - 809 осіб, померло 20 хворих, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"За добу 9 липня 2021 в Україні зафіксовано 507 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 41 медпрацівників - 33). Також за минулу добу: госпіталізовано - 364 людини; летальних випадків - 20; одужали - 809 осіб", - повідомив МОЗ України в Telegram-каналі в суботу вранці.