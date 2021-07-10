Тихановська розповіла про неформальну зустріч із Зеленським
Хоча офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської ще не відбувалась, але особисте знайомство вже мало місце, повідомляє Сегодня.
"Позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві . Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України", – поділилася опозиціонерка.
Водночас Тихановська завжди на зв'язку з вищим керівництвом нашої країни і рада тим крокам назустріч, які Україна робить для білорусів, які втекли від режиму.
"Так, ми на зв'язку, звичайно, з представниками уряду України. Ось, я один раз зустрічалася онлайн з паном Кулебою... Ви взяли стільки білорусів – десятки тисяч білорусів. Допомагає Україна і з працевлаштуванням, і з легалізацією білорусів. Тобто всіляко робить нам крок назустріч, адже вони розуміють білорусів, тому що самі пройшли через це", – зазначає лідер білоруської опозиції.
Також Тихановська вітає те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу проти режиму Лукашенка.
Про що ще Тихановська розповіла в інтерв'ю:
- Тихановська заявила, що не керує білорусами всередині країни, а навпаки "білоруси керують мною".
- Протести не зупинилися. Хоч і не масові, але ходи в районах і вивішування прапорів тривають і дуже дратують владу.
- Є силовики всередині системи, які підтримують опозицію і під страхом арешту діляться інформацією.
- Опозиція продовжить домагатися посилення санкцій проти режиму Лукашенка.
- Тихановська не збирається балотуватися в президенти Білорусі.