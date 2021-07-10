Бойовики влаштували різанину в одному з районів Нігерії, 35 убитих

Озброєні бойовики атакували населені пункти в одному з районів провінції Замфара в Нігерії, убивши не менше 35 мирних жителів, повідомляє Анадолу.

Представники управління поліції Замфара Мухаммед Шеху повідомили, що атаки зазнали жителі району Марадун.

Поліція і армія Нігерії 7 липня провели в цьому районі антитерористичну операцію, ліквідувавши двох членів незаконних формувань.

Тим часом, місцеві ЗМІ повідомляють про 39 убитих. За версією журналістів, атака на Марадун стала актом відплати уряду.

З огляду на великий ризик безпеки, президент Нігерії Мухаммеда Бухарі раніше оголосив провінцію Замфара «безпілотної зоною» і заборонив роботи на шахтах.

Провінція Замфара отримала сумну популярність через численні кривавих зіткнень між племенами, що займаються тваринництвом і землеробством. Особливо агресивні тваринники з племені Фулані.

Через міжплемінних зіткнень тільки за останні п'ять років в Замфара загинуло близько двох тисяч чоловік, тисячі покинули свої будинки.

У 2019 був укладений мирний договір, згідно з яким понад дві тисячі бойовиків в західноафриканській країні склали зброю.