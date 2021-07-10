Російська субмарина переслідувала британський авіаносець

По інформації The Daily Telegraph, російська субмарина (імовірно, дизельний човен проекту «Палтус» Чорноморського флоту РФ) переслідувала британський авіаносець HMS Queen Elizabeth у Середземному морі, повідомляє УНИАН.

Російські підводні човни перебувають у східній частині Середземного моря на військово-морській базі Тартус, що розташована на сирійському узбережжі.

Невідомо, чи була російська субмарина помічена випадково, коли вона здійснювала спостереження за британськими повітряними операціями, чи її відправили спеціально для шпигунства за кораблем.

Для виявлення росіян британці задіяли танкери та авіацію, які скинули гідроакустичні буї в море, щоб прислухатися до характерних звуків, які видає підводне судно.

Міноборони Британії відмовилося підтверджувати інцидент на морі.

Вважається, що Військово-морські сили Росії використовують лише дизельні човни у Середземному морі, тримаючи атомні субмарини, котрими можна здійснювати довгі переходи, у Північній Атлантиці.

Дизельні підводні судна тихіші за ті, що мають ядерний двигун. Але їм час від часу доводиться підійматися назовні, щоби поповнювати запаси батареї. Комплекс розміром зі сміттєвий бак, оснащений радіолокаційною сигнатурою, виходить з-під води та може бути виявлений гелікоптерами Merlin.