Італія - Англія: прогноз букмекерів на фінал Євро-2020

11 липня відбудеться фінальний матч Євро-2020, в якому зустрінуться збірні Італії та Англії. Дві топ-команди зіграють на "Уемблі" в Лондоні, повідомляє УНИАН.

Букмекери віддають перевагу у вирішальному матчі англійській збірній.

На її перемогу за підсумками матчу дається коефіцієнт 1,83, тоді як на те, що Італія завоює трофей - 2,04.

На перемогу англійців в основний час матчу букмекери виставили коефіцієнт 2,70, на нічийний результат - 3,05, а на перемогу збірної Італії за підсумками 90 хвилин гри - 3,10.

Італія - Англія: перед матчем