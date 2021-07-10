Налоги на квартири і будинки: кому доведеться заплатити 25 тисяч

Українцям до 1 липня розіслали платіжки-повідомлення: заплатити потрібно за свої квартири і будинки. За кожен квадрат понад встановлену норму потрібно віддати 70,8 грн, а якщо площа квартири перевищує 300 квадратів або дому – 500 квадратів, додатково доведеться віддати 25 тис. грн, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в 265-й статті Податкового кодексу. "Норма" для квартири становить 60 квадратів, а для будинку – 120 квадратів. Платити за цю площу не потрібно. А ціна кожного наступного квадрата становить до 1,5% від розміру мінімалки за минулий рік. Наразі це 70,8 грн.

Податок надходить до місцевого бюджету. Після 1 липня податкова дає 60 днів для того, щоб оплатити свою нерухомість. Якщо запізнитися, доведеться платити штрафи і пеню.

Коли потрібно платити податок

Також варто відзначити, що якщо ви живете в житлі, площа якого перевищує встановлену норму, але при цьому нерухомість розділена в власності між усіма членами сім'ї, то для кожного буде діяти своя норма. Наприклад, якщо квартира площею 100 квадратів належить в рівних частках чоловікові і дружині, то платити податок не доведеться (у кожного у власності 50 квадратів, що менше норми).

Уточнити, чи потрібно вам платити податок на нерухомість, можна в податковому відділенні за місцем реєстрації. Навіть якщо платіжка не прийшла, це не означає, що податкового зобов'язання немає.