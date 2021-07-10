Сина легендарного боксера знайдено мертвим

Син легендарного екс-чемпіона світу з боксу WBO в середній вазі Кріса Юбенк (45-5, 23 КО) Себастьян помер за кілька днів до свого 30-річчя. Молода людина трагічно потонув біля свого будинку в Дубаї, повідомляє Обозреватель.

Себастьян був третім за віком з п'яти дітей Юбанка і сам боксував у напівважкій вазі (2 бою – 2 перемоги), а також працював особистим тренером. У нього недавно народилася дитина.

Себастьян Юбенк. Джерело: Instagram боксера

"Я ніколи не думав, що напишу ці слова або випробую то почуття, яке зараз відчуваю через втрату сина. Моя сім'я і я спустошені, дізнавшись про смерть Себастьяна. Він залишив свою дружину Сальму, сина Рахіма, який народився всього місяць тому, свою мати Каррон Медоуз, братів Натанаеля, Кріса-молодшого, Джозефа, сестру Емілі і незліченну кількість родичів і друзів.

Себастьян виріс в Хоуві в Англії, але в останні кілька років прожив своє життя в Дубаї. Він пропаганіровал здоровий спосіб життя і альтернативні методи лікування.

"Себастьян також був глибоким мислителем, який любив кидати виклик загальноприйнятій мудрості" , – цитує TalkSport Кріса.

Мама Себастьяна, Каррон Медоуз, сказала: "Вся наша сім'я сумує з приводу величезної втрати нашого сина і брата Себастьяна. Будь ласка, поважайте наше горе і конфіденційність, поки ми намагаємося усвідомити нашу втрату".

Себастьян Юбенк (зліва). Джерело: Instagram боксера

Кріс Юбенк-старший був одним з найпопулярніших бійців свого покоління і дворазовим чемпіоном світу.

Старший брат Себастьяна, Кріс Юбенк-молодший, також боксер, який виступає на світовому рівні r, вшанував пам'ять брата: "Заспокойся, молодший брат. Я люблю тебе, і по тобі завжди будуть нудьгувати.

Кріс Юбенк-молодший вшанував пам'ять брата. Джерело: Twitter Кріса Юбенк-молодшого

Боксерське співтовариство дало данину поваги, в тому числі промоутеру Едді Хирн, який запропонував свою підтримку сім'ї Юбенк.

"Так засмучений звісткою про смерть Себа Юбанка. Наші думки і молитви звернені до його сім'ї і друзям" , – написав Хирн.

Едді Хирн висловив співчуття. Джерело: Твіттер Едді Хірна

"Думаю про всю родину Юбенк в цей час ... Думки і молитви з ними усіма" , – висловив своє співчуття Тоні Білями.