Українці будуть по-новому отримувати банківські карти

В Україні в результаті хувалення закону "Про платіжні послуги" у банків з'являться нові конкуренти. Випускати і видавати карти зможуть у відділеннях пошти, в торгових мережах і навіть в ломбардах, повідомляє Обозреватель.

Як говориться в матеріалі Сьогодні, також з'являться нові компанії, які зможуть надавати окремі фінансові послуги. Наприклад, переказувати гроші, знімати готівку. Ще одна установа буде відповідати за випуск електронних грошей.

"З одного боку, ринок платіжних послуг розшириться і конкуренція зросте, що може привести до зниження тарифів на послуги (наприклад, відсотків за переказ грошей). Але з іншого боку, нові гравці на цьому ринку не зможуть похвалитися своєю фінансовою історією і навряд чи будуть в очах споживачів такими ж надійними, як банки" , – йдеться в публікації.

Контролювати роботу нових компаній буде Національний банк. Якщо він виявить порушення, може відкликати ліцензію, що фактично означає закриття компанії.

Банки, як і раніше, можуть надавати всі фінансові послуги. А ось окремі компанії будуть займатися тим, на що отримають ліцензію. Для компаній це стане можливістю получть конкурентну перевагу. Щоправда, захист в банківських установах від банкрутства і порушення фінансових показників контролюється жорсткіше: вони повинні відповідати цілій низці нормативів.