На фестивалі в Коростені вибухнули каністри з бензином

У Коростені в зоні відпочинку на River Bank під час святкування Івана Купала пізно увечері, 9 липня, сталась надзвичайна подія: поруч з піротехнікою стався вибух, є постраждалі, повідомляє Коростень today.

Про це розповіли містяни, які там відпочивали та зняли все на відео.

"Вибухнули каністри з бензином під піротехнікою. На відео видно, що на багатті сидів хлопчина. Цього, що був знизу з каністрою, зривною хвилею відкинуло в річку, а другий, що був зверху, впав прямо в багаття. Обгорів, але з останніх сил сам вибрався з вогню і пірнув у воду", - розповіли очевидні з місця події.

Крім цього, коростенці запевняють, що вибух був настільки сильний, що у людей в районі поблизу затрусились шибки у вікнах.