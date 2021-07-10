У Держприкордонслужбі відреагували на заяву Моргенштерна

У Держприкордонслужбі України спростовують заяву россіі̆ского репера Алішера Валєєва, більш відомого як Моргенштерн, про його в'їзді в нашу країну, повідомляє Страна.ua.

Про це сказав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

"Якщо Моргенштерн сеі̆час в Україні, то ми на Марсі. Відповісти іншим чином не дозволяє законодавство", - заявив Сергій Дейнеко.

Нагадаємо, російський репер Алішер Валєєв (Моргенштерн), якому СБУ заборонила в'їзд в Україну, заявив, що він проводить "медовий місяць" в Україні. Правда, як пізніше з'ясувалося, це був "прикол". Насправді Моргенштерн знаходиться в Росії - у своїй рідній Башкирії.