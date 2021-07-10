Гендиректора "Регістру судноплавства" затримали на хабарі

Гендиректора "Регістру судноплавства України", яке належить до сфери управління Мінінфраструктури, затримали після отримання хабаря.﻿, повідомляє Деловая столица.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора затримано генерального директора Державного підприємства "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України", яке належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, та головного фахівця цього підприємства після отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)" , — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, службовці вимагали від представника підприємства 2 тисячі доларів США за сприяння в складанні сертифікату і свідоцтва, які б дозволили підприємству здійснювати господарську діяльність.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ Нацполіції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.