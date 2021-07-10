Цимбалюк показав перші фото зі свого весілля в горах

Український актор і ексучасник проэкту "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк, який нещодавно одружився на своїй коханій Тіні Антоненко 3 липня 2021 року, вперше продемонстрував шанувальникам кадри з церемонії, повідомляє Обозреватель.

Так, на сторінці в Instagram﻿ Цимбалюк опублікував чуттєві фото і показав, як вони зіграли весілля в горах. У кадрі пара постала у весільному вбранні біля вівтаря з квітів. Видно, що торжество новоспечені чоловік і дружина вирішили влаштувати на відкритому повітрі в стилі бохо. Також артист показав кадр, як він зі своєю дружиною танцює свій перший танець.

Тарас Цимбалюк одружився. Джерело: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк показав фото з весілля. Джерело: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк одружився на Тіні Антоненко. Джерело: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк зіграв весілля. Джерело: Instagram Тараса Цимбалюка

Крім того, Цимбалюк з дружиною влаштували собі романтичну фотосесію в затуманених горах. А на останньому фото в колажі артист показав, який вигляд мав на наступний ранок після весілля.

"Три роки тому я запросив цю дівчинку на перше побачення і з тих самих пір почав відчувати себе найщасливішою людиною на Землі. Можу сказати твердо: цим вчинком я пишатимусь все життя!" – написав Цимбалюк .

Тарас Цимбалюк продемонстрував кадри з весільного торжества. Джерело: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко одружилися. Джерело: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк опублікував зворушливі фото з весілля. Джерело: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк присвятив зворушливий допис своїй дружині. Джерело: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк влаштував весільну фотосесію з дружиною в горах. Джерело: Instagram Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк показав себе вранці після весілля. Джерело: Instagram Тараса Цимбалюка

До слова, раніше Тарас Цимбалюк зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Тіні. Такий романтичний вчинок артист здійснив під час третього ефіру шоу "Танці з зірками".

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