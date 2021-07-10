Цимбалюк показав перші фото зі свого весілля в горах
Український актор і ексучасник проэкту "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк, який нещодавно одружився на своїй коханій Тіні Антоненко 3 липня 2021 року, вперше продемонстрував шанувальникам кадри з церемонії, повідомляє Обозреватель.
Так, на сторінці в Instagram Цимбалюк опублікував чуттєві фото і показав, як вони зіграли весілля в горах. У кадрі пара постала у весільному вбранні біля вівтаря з квітів. Видно, що торжество новоспечені чоловік і дружина вирішили влаштувати на відкритому повітрі в стилі бохо. Також артист показав кадр, як він зі своєю дружиною танцює свій перший танець.
Крім того, Цимбалюк з дружиною влаштували собі романтичну фотосесію в затуманених горах. А на останньому фото в колажі артист показав, який вигляд мав на наступний ранок після весілля.
"Три роки тому я запросив цю дівчинку на перше побачення і з тих самих пір почав відчувати себе найщасливішою людиною на Землі. Можу сказати твердо: цим вчинком я пишатимусь все життя!" – написав Цимбалюк.
До слова, раніше Тарас Цимбалюк зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині Тіні. Такий романтичний вчинок артист здійснив під час третього ефіру шоу "Танці з зірками".
Коротко про знаменитість:
- Тарас Цимбалюк – український актор театру, кіно і телебачення. 2018-2019 роках зіграв головну роль у кінострічці "Чорний ворон". 2019-го з'явився в ролі Карпа Кайдаша в телесеріалі "Спіймати Кайдаша". 2020-му взяв участь в телепроєкті "Танці з зірками".