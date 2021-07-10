Талібан провів пресконференцію у Москві

Представники радикального руху Талібан, забороненого в ЄС та РФ, провели пресконференцію у Москві і заявили, що контролюють 85% території Афганістану після виводу звідти військ США, повідомляє Деловая столица.

9 липня делегація угруповання Талібан приїхала до столиці РФ Москви на переговори і дала пресконференцію.

"85 відсотків території Афганістану перейшло під управління ісламських еміратів" , — сказав глава делегації Талібану в Москві Шахабуддін Делавар.

Він наголосив, що на цій території продовжують роботу адміністративні органи, школи та лікарні.

Ще один член делегації Латіф Мансур повідомив, що з 398 повітів Афганістану близько 250 контролюються представниками Талібану.

Тепер офіційний Кабул контролює тільки адміністративні центри провінцій, а їхні околиці та повіти контролюються талібами.

Відзначимо, що Талібан — заборонена в Росії організація, але, за словами прессекретаря президента РФ Дмітрія Пєскова, контакти з угрупуванням необхідні через напружену ситуацію в Афганістані.

Після того, як США з союзниками оголосили про виведення військ з Афганістану, Талібан почав наступ і взяв під контроль більшу частину території країни. Під час зустрічі в Москві представники Талібану заявили, що не порушуватимуть кордони центральноазійських країн, пообіцяли боротись із загрозою угрупування «Ісламська держава» і викорінювати нарковиробництво на території країни, повідомляє пресслужба МЗС РФ.

В кінці червня газета The Wall Street Journal з посиланням на розвідників у США повідомила, що уряд Афганістану може зазнати поразки від руху Талібан через півроку-рік після того, як армія США залишить країну.