Стратегічної співпраці України з Китаєм бути не може – Гройсман

Лідер політичної партії "Українська Стратегія Гройсмана" Володимир Гройсман наголошує, що наразі стратегічних інтересів із Китаєм в України бути не може, а політики, які привітали Комуністичну партію Китаю зі 100-річчям, мають або визнати себе комуністами, або відкликати свої привітання, повідомляє Обозреватель.

Як зазначив Володимир Гройсман, Україна – одна з тих держав, які найбільше постраждали від комуністичного режиму. Мільйони людей поклали свої життя у боротьбі з комунізмом.

"Ми з вами, наші предки, 100 років боремося з комуністичним режимом і 30 років ми боремося за наше майбутнє в Європі, але зараз я бачу політиків, які вітають зі 100-річчям Компартію Китаю, особливо провладна "Слуга народу"! Це політична шизофренія, на превеликий жаль, - сказав Володимир Гройсман. – І я вимагаю від кожного політика, який оди співає Компартії Китаю, або чесно вийти і визнати себе комуністом, дотичним до тоталітарного режиму, або відкликати свої привітання".

На думку політика, Китай є і залишається торгівельним партнером України. Але стратегічної співпраці з Китаєм наразі бути не може – навіть в контексті пошуку вільних грошей на світовому ринку. Серйозних вливань від Китаю чекати не варто, наголосив Володимир Гройсман, а місце України – у лізі сильних, демократичних європейських держав. І це визначено в стратегічних документах України, зокрема Конституції.