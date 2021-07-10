США подарують Молдові 500 тисяч доз вакцини Johnson&Johnson

CША подарують Молдові через міжнародну платформу COVAX 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Johnson&Johnson, для захисту якою достатньо однієї дози, повідомляє Украинская правда.

Про це заявив посол США у Молдові Дерек Хоган.

Перша партія обсягом 150 тисяч доз має прибути у Кишинів наступного понеділка, 12 липня.

"США залишаються надійним партнером Молдови у боротьбі з пандемією і порятунку життів" , - зазначив дипломат.

Перед цим президентка Мая Санду розповіла, що Румунія пообіцяла подарувати країні ще понад 100 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech.

З 19 травня вакцинацію у Молдові відкрили для усіх охочих віком від 18 років, а в столиці та передмісті запустили переобладнані під пункти вакцинації автобус і тролейбус.

В країні наразі використовуються вакцини AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, китайські Sinopharm та Sinovac і російська "Спутник V".