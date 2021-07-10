Ситуація з бюджетом Пенсійного фонду покращилась

За червень Фонд зміг повернути Держказначейству на 1,7 млрд грн більше, ніж позичив у нього протягом місяця і завдяки цьому, за результатами червня Фонд зміг скоротити загальний обсяг заборгованості перед ЄКР до 8,7 млрд грн, повідомляє Экономическая правда.

Про це пише Центр аналізу публічних фінансів та публічного управління.

На їх думку, це стало можливим внаслідок стрімкого зростання надходжень від єдиного соціального внеску (ЄСВ) у червні, які є ключовим джерелом фінансування ПФУ.

"Після травневого просідання до 26,3 млрд грн, у червні вони зросли на 22%, до 32.2 млрд грн. Це - найвищий рівень з початку року. Ключовими факторами такого збільшення є зростання економіки, а також значне прискорення інфляції у травні 2021 року (до 9,5% у річному вимірі)" , - йдеться у повідомленні.

Аналітики згадують, що з початку 2020 року Пенсійний фонд мав складну фінансову ситуація і тому з місяця в місяць він брав на покриття понадпланового дефіциту свого бюджету короткострокові позички з ЄКР - і зазвичай, частину з них не міг повернути, йдеться у заяві центру. Тож на кінець травня обсяг непогашених позик ПФУ перед ЄКР досяг 10,3 млрд грн.