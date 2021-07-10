Визначено найненависнішого спортсмена світу

Форвард баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс названо найненависнішим спортсменом світу, повідомляє Обозреватель.

За даними PickWise﻿, про триразового чемпіона Національної баскетбольної асоціації за останній рік з ненавистю відгукувалися в соціальних мережах понад 122 тисяч разів.

Рейтинг ненависті фанатів. Джерело: pickswise.com

Друге місце посiв футболіст "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Маркус Рашфорд. Його статистичний показник набагато нижче – про нападника грубо відгукувалися не більш 33 тисяч разiв.

Леброн Джеймс.

Топ-3 антирейтингу симпатії замкнув гравець в американський футбол Iом Бреді. На рахунку 43-річного распасовщика команди "Тампа-Бей Баккенірс" 28 тисяч образливих коментарів.

Том Бреді.

На четвертій і п'ятій сходинці розташувалися гравець НБА Кевін Дюрант (24 000) і автогонщик Бубба Уоллес (21 000) відповідно.

Кевін Дюрант. Джерело: НБА

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду розташувався на восьмій позиції. Йому писали гидоти 11 тисяч разiв.

Відзначимо, що в лютому цього року поєдинок НБА зупинили на кілька хвилин через конфлікт між Джеймсом і фанаткою "Атланти Хокс" Джуліаною Карлос.

Леброн Джеймс

За вісім хвилин до закінчення четвертої чверті баскетболіст щось сказав чоловікові 25-річної дівчини, який разом з нею сидів в першому ряду.

Джуліана Карлос. Джерело: prosportsextra.com

Після цього вона встала, зірвала з себе захисну маску і почала нецензурно висловлюватися на адресу Леброна, сказавши йому закрити рот і забиратися.