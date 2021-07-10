Показано перший електромобіль з запасом ходу 1 000 км

Китайські ЗМІ опублікували перше живе фото нового електричного седана Nio ET7. Дана машина є знаковою як для автопрому КНР зокрема, так і ринку автомобілів в цілому, повідомляє АвтоПортал.

На знімку представлений серійний зразок моделі. До цього ж бачили лише як прототип.

Nio ET7 - стане, по суті, першим електромобілем в світі, запас ходу якого перевершить психологічну позначку в 1 000 км. Такий пробіг обіцяють для старшої версії, яку оснастять батареєю ємністю 150 кВтг. Для порівняння, це на 50 кВтг більше, ніж пропонує найближчий конкурент «китайця» - Tesla Model S.

Крім того, у Nio ET7 будуть варіанти з 100-кіловат-годинний АКБ (запас ходу - 700 км) і блоком на 70 кВтг (запас ходу - 500 км).

Правда, у всій цій історії є одна хитрість - автономність ходу вказана за застарілим циклу NEDC, якого, втім, досі дотримуються в Китаї.

А ось силова установка для Nio ET7 підготовлена лише одна - це два двигуни загальною віддачею 653 к.с. і 850 Нм. Розгін до 100 км/год складає 3,9 сек.

Також Nio ET7 отримає просунутий автопілот, який покладається на 33 сенсорних системи: лідар далекої дії, одинадцять 8-мегапіксельних камер високого дозволу, п'ять радарів міліметрового діапазону і дванадцять ультразвукових датчиків. Комплекс здатний «побачити» інші автомобілі на відстані до 687 метрів.

За типом кузова Nio ET7 це класичний ліфтбек. Машина має приземистим аеродинамічним виглядом, коефіцієнт лобового опору складає всього 0,23.

Ціни на Nio ET7 стали відомі ще в травні: в Китаї базова версія буде коштувати $69,2 тис., Машина в середній комплектації - від $78,2 до 81,2 тисяч. А ось на «топ» прайс поки не оголошений.

Поставки новинки почнуться в першому кварталі 2022 року.

Відзначимо, що NIO - далеко не новачок на ринку. Цей стартап з'явився на світло в 2014 році, але вже встиг вивести на ринок ряд електромобілів (кросоверів) і навіть зарекомендувати себе на біржі. Але найголовніше - у нього є гроші (чого не скажеш про інших подібного роду стартапи).