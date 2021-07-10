У Польщі почастішали випадки неявки на другу дозу щеплення від COVID-19

У Польщі почастішали випадки, коли люди у вказану дату не приходять отримати свою другу дозу вакцини від коронавірусу, повідомляє Европейская правда.

З початку червня відомо про понад 44 тисячі таких випадків.

У МОЗ закликають не ігнорувати другу дозу вакцини, наголошуючи, що саме вона гарантує максимальний захист.

"Якщо подивитись на кількість випадків зараження серед щеплених людей - таких 90 тисяч, то лише у 8% це люди, які щеплені обома дозами і від отримання другої дози минуло більше 14 днів… Одна доза не захищає" , - зазначив міністр охорони здоров’я Адам Недзельський.

За останніми даними, у Польщі завершили курс вакцинації від коронавірусу понад 15 мільйонів людей, що становить більше третини населення країни. Отримали першу дозу та чекають на другу - понад 17 млн осіб.