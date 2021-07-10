Новий Jeep Grand Cherokee розсекретили до прем'єри

Представлені перші фото Jeep Grand Cherokee 2022 в стандартній `версії. Прем'єра моделі відбудеться 20 серпня на автошоу в Нью-Йорку, повідомляє АвтоПортал.

Нагадаємо, раніше показали тільки подовжений семимісний Jeep Grand Cherokee L. Стандартну короткобазу модель довелося трохи почекати, причому вона дебютувала з сюрпризом.

Справа в тому, що показали новий Jeep Grand Cherokee 2022 в версії плаг-ін гібрида 4xe. Деталі силової установки не розкривають, але, швидше за все, її запозичили у Jeep Wrangler 4xe. Це означає, що позашляховик отримає 2,0-літрову бензинову турбочетверку і два електромотора.

Сумарна віддача становить 380 к. с. і 637 Н∙м, тобто це найпотужніший Jeep Grand Cherokee п'ятого покоління на даний момент. До того ж, акумуляторна батарея ємністю 17,3 кВт∙год дає можливість проїхати близько 40 км в режимі електромобіля.

Візуально п'ятимісний Джип Гранд Черокі 2022 відрізняється від подовженого побратима дизайном задньої частини зі збільшеним нахилом стійок і іншим переднім бампером. Фото салону поки немає, але навряд чи всередині будуть великі відмінності від Jeep Grand Cherokee L.