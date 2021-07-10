Вакарчук відреагував на чутки про роман з 23-річною співачкою

46-річний фронтмен гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук заявив, що з 23-річною співачкою Віталіною Мусієнко його об’єднують суто творчі та робочі стосунки, повідомляє УНИАН.

Напередодні ЗМІ поширили інформацію про начебто роман між вокалістами. Своєю чергою, Вакарчук назвав чутки «безглуздими».

"Чутки дурні. Їх немає що коментувати. Я доросла людина" , – зауважив зірка.

Передусім музикант наголосив на творчій співпраці з Мусієнко: «Вона з нами вийде на сцену як спеціальний гість. В одній або двох піснях – як настрій буде».

Видання пише, що Вакарчук заявив про підтримку «активних творчих стосунків» з Віталіною.

"Сподіваюся, що у неї все буде дуже добре з точки зору її майбутньої сольної кар'єри" , – підкреслив він.

Святослав Вакарчук виступав у п’ятницю, 9 липня, на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві.

У червні лідер «ОЕ» публічно заявив про розлучення з Лялею Фонарьовою, з якою вони прожили разом 20 років.

Пара познайомилася ще в студентські роки, Ляля тоді була заміжня і вже виховувала доньку Діану. Однак Святослав «не здався без бою» і зрештою завоював серце дівчини.

Нещодавно у програмі «Викриття» писали про начебто роман Вакарчука з 23-річною Віталіною Мусієнко. Таблоїди стверджували, що кілька разів бачили, як пара цілувалася. Дівчина, за даними інсайдерів медіа, супроводжує музиканта у турах.

Віталіна Мусієнко родом з Полтавської області, переможниця «Голосу країни-6». Під час сліпих прослуховувань дівчина довела Вакарчука, який був серед членів відбору, до сліз.