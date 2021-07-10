Ще один елемент автомобілів йде в історію

Автовиробники все частіше відмовляються від CD/DVD-плеєра в машинах, повідомляє АвтоПортал.

Ще 20 і навіть 10 років тому програвач компакт-дисків був найоптимальнішим способом передачі аудіо- та відеоматеріалів, проте з тих пір все змінилося: відтепер в автомобілях панує Інтернет.

Так, як пише видання GM Authority, концерн General Motors з кожним роком скорочує лінійку автомобілів, оснащених CD/DVD-плеєром. Зокрема, в 2019 році американських гігант прибрав слот для компакт-дисків у легкових авто ще в 2019-му році, а в 2020-м «пройшовся» ще й по позашляховиках - Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, GMC Yukon, GMC Yukon XL і Cadillac Escalade.

Тепер на черзі комерційна техніка - «останні з могікан». Зараз CD/DVD-плеєр доступний лише для фургонів Chevrolet Express і GMC Savana, а також для середньотоннажних вантажівок Chevrolet Silverado Medium Duty і Chevrolet Low Car Forward. Однак уже в серпні даний елемент оснащення з базового перетворитися в платну опцію (за 150 доларів), а у 2022-році його і зовсім приберуть зі списку специфікацій.

Як йдуть справи у інших виробників

Європейські марки вже пішли по шляху сучасних віянь - так, програвачі компакт-дисків більше не доступні на моделях Renault, Citroen, Peugeot, Opel. Volkswagen пропонує їх лише для деяких своїх моделей, схожа ситуація у американського Ford, який також поступово відмовляється від CD/DVD-плеєрів.

А ось японські виробники - інша справа. Оскільки для автопрому Країни висхідного сонця характерні більш повільні темпи розробки нових моделей, CD/DVD-плеєри можна як і раніше зустріти в машинах Mazda і майже у всіх моделях Suzuki і Mitsubishi.

Ще одна група автомобілів з наявністю застарілого обладнання - це машини класу люкс. Любителів музики на компакт-дисках все ще балує Lexus, Range Rover, Porsche (покупців Panamera і Cayenne). Мало того, сюди ж входять деякі моделі Audi (CD/DVD-плеєр є навіть у електрокроссовера e-tron), Mercedes і BMW. Втім, навіть такі машини потихеньку позбавляються програвачів компакт-дисків: наприклад, якщо ще у попереднього покоління BMW 7 був слот для дисків, то у нового він уже відсутній.