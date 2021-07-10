Тіну Кароль викрили в плагіаті
У мережі порівняли відвертий образ української співачки Тіни Кароль та американської виконавиці Майлі Сайрус. Так, зірки з'явилися в однакових напівпрозорих боді під час своїх виступів, повідомляє Обозреватель.
Відповідні кадри з ідентичними образами знаменитостей опублікувала фан-сторінка Тіни Кароль. Шанувальникам запропонували оцінити вбрання самої Тіни і американської виконавиці Майлі Сайрус. У роликах видно, що обидві артистки приміряли боді чорного кольору з прозорими вставками і блискучими стразами від Jean Paul Gaultier.
Свій образ на Atlas Weekend Кароль вирішила доповнила чорними колготами з власної колаборації та чорним корсетом, що стягує талію.
Під відео користувачі мережі розділилися на два табори: одним шанувальникам сподобався образ Тіни Кароль, інші ж відзначили, що останнім часом артистка стала часто запозичувати образи зарубіжних зірок.
"Взагалі це плагіат", "Я дуже люблю Тіну, але поки не можу звикнути до нового образу. Вона дуже класна і молодець, багато працює, але багато років я бачила її в жіночих сукнях і звикла що вона така ніжна. А зараз складно звикнути , різко змінилася "," Тіна злизала усі образи американських поп-зірок, раніше була в захваті від неї, а зараз якось все загубилося ", – писали користувачі мережі.
Коротко про знаменитість:
- Тіна Кароль – українська співачка, акторка і телеведуча. Народна артистка України. Тренерка вокального шоу "Голос країни" і ведуча проєкту "Танці з зірками". За версією популярної премії YUNA стала кращою співачкою 2014 року, 2015 і 2018 років.