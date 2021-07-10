Нардеп Юрченко після ДТП у Львові поїхав до Києва на своєму "Мустангу"

Народний депутат і колишній член фракції "Слуга народу" Олександр Юрченко після ДТП з бійкою у Львові попрямував по трасі до Києва, повідомляє Страна.ua.

Нагадаємо, що нардеп Юрченко потрапив у Львові в ДТП, як випливає з протоколу поліції, в стані наркотичного сп'яніння.

Як випливає з відео, вже після того як поліція склала на нього протокол і відібрала права, нардеп на своїй "Мустангу" з номером 1988 (рік народження Юрченко) відправився до Києва.

При цьому Олександр Юрченко звинувачує водія, якого він протаранив, стверджуючи, що це він створив аварійну ситуацію.

У той же час, в мережі з'явилися скани протоколів, які підтверджують, що в крові нардепа експертиза виявила сліди метілендіоксиметамфетаміна (МДМА), по-простому - екстазі.

Сам Юрченко заперечує, що вживав наркотики. У протоколі від руки він написав: "Речовини, що мені приписують, не вживав ніколи в житті і не знаю, що це таке".

У минулому році Олександра Юрченка звинуватили в отриманні хабара за зміни в законодавство побутових відходів, але відпустили під заставу, а потім виключили з фракції "Слуга народу".