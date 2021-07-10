Що кажуть в Донецьку про збірну України на Євро-2020

Більшість футбольних уболівальників в окупованому Донецьку стежили за виступом збірної України на чемпіонаті Європи-2020 року, однак за "жовто-синю" команду вболівали далеко не всі, повідомляє Обозреватель.

Видання "Донбасс.Реаліі"﻿ провело невелике опитування на вулицях містах, в яких з'ясувало, як розділилися симпатії місцевих жителів.

У Донецьку не вболівають за Україну. Джерело: Донбасс.Реаліі

Деякі з шанувальників спорту №1 підтримували підопічних Андрія Шевченка, але були й такі, які відкрито вболiвали в чвертьфіналі за Англію.

"Мені не дуже цікаво дивитися матчі збірної України. Стежу, але не хворію", "Взагалі за Англію вболіваю ще з 90-х", "Це той випадок, коли на жаль, я за Англію" , – кажуть фанати.

Фанати проти збірної України. Джерело: Донбасс.Реаліі

Деякі донеччани вважають, що лідери футбольної команди провалилися на Євро-2020.

Донбас Арена. Джерело: Донбасс.Реаліі