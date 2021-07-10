Що кажуть в Донецьку про збірну України на Євро-2020

Що кажуть в Донецьку про збірну України на Євро-2020

Більшість футбольних уболівальників в окупованому Донецьку стежили за виступом збірної України на чемпіонаті Європи-2020 року, однак за "жовто-синю" команду вболівали далеко не всі, повідомляє Обозреватель.

Видання "Донбасс.Реаліі"﻿ провело невелике опитування на вулицях містах, в яких з'ясувало, як розділилися симпатії місцевих жителів.

У Донецьку не вболівають за Україну
У Донецьку не вболівають за Україну. Джерело: Донбасс.Реаліі

Деякі з шанувальників спорту №1 підтримували підопічних Андрія Шевченка, але були й такі, які відкрито вболiвали в чвертьфіналі за Англію.

"Мені не дуже цікаво дивитися матчі збірної України. Стежу, але не хворію", "Взагалі за Англію вболіваю ще з 90-х", "Це той випадок, коли на жаль, я за Англію", – кажуть фанати.
Фанати проти збірної України
Фанати проти збірної України. Джерело: Донбасс.Реаліі

Деякі донеччани вважають, що лідери футбольної команди провалилися на Євро-2020.

Донбас Арена
Донбас Арена. Джерело: Донбасс.Реаліі
"Зінченко і Малиновський не показували тієї гри, яку від неї чекали", "Степаненко непогано себе проявив і Зінченко", "Більше виділявся Зінченко і Бущан", "Особисто як люди мені ніхто там не подобається, але Ярмоленка вважаю трудовим хлопцем, добре грає", – кажуть респонденти.

Новини

analytics