Навчання «Сі Бриз - 2021» завершено: відбулося урочисте закриття

Утром 10 июля в одесском Доме офицеров, что на Пироговской, состоялось торжественное закрытие ежегодных международных учений «Си Бриз-2021», повідомляє Думська.

На церемонии выступил командующий ВМСУ контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Командующий подвел итоги, а также наградил командира британского эсминца «Дефендер» Виндса Оуэна нагрудным знаком «Защитник Украины», а также начальника регионального управления Морской охраны контр-адмирала Олега Костура.