У заповіднику під Одесою загинули майже 2 мільйони сонечок

На узбережжі Тузлівських лиманів внаслідок останніх буревіїв та злив загинули майже 2 мільйони сонечок.﻿, повідомляє РБК-Украина.

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Про це повідомив еколог та працівник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв.

Як розповів еколог, сотні тисяч сонечок, які долетіли через Тузлівські лимани до суші, оселилися на піщаному пересипу, луках і степових ділянках нацпарку і навіть в очереті. Вони мігрували через лимани в пошуках основної їжі – попелиць.

За його словами, цих жуків поважають люди, які займаються сільським господарством, адже личинки сонечок і дорослі особини активно поїдають попелиць та інших шкідливих комах.

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Зокрема, зимують дорослі жуки в захищених місцях поблизу дикої природи, де вони харчуються і розмножуються. Навесні перш ніж почати відкладати яйця, починають харчуватися попелицями. Коли їх стає мало, сонечка змушені мігрувати в пошуках їжі. Тоді можна побачити величезні скупчення комах, які починають кусати все, що трапляється на їхньому шляху, запевнив еколог.

"У сезон від одного до трьох місяців (навесні і рано влітку) самка відкладає від 200 до 1000 яєць. Яйця порівняно великих розмірів (довжиною 0,8—1,2 мм), зазвичай відкладаються поблизу видобутку, невеликими купками (від 25 до 85 штук) в захищених місцях на листках або гілочках. Личинка з одного міліметра за 10-30 днів виростає до 4-8 мм в довжину, залежно від достатку видобутку — попелиці" , – пояснив Русєв.

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Також еколог додав, що дорослі сонечка за життя з’їдає приблизно кілька тисяч попелиць.

Після буревіїв та зливи на узбережжі Тузлівських лиманів працівники Нацпарку нарахували майже 2 мільйони загиблих сонечок. За словами Івана Русєва, вони стають їжею для інших тварин, особливо для бокоплавів, яких в солоних лиманах безліч.﻿

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У коментарях користувачі зазначають, що раніше їх спеціально розводили у великій кількості та літаками розсипали над полями. Це був спеціальний біологічний метод боротьби зі шкідниками.

Автор: Тетяна Самарук