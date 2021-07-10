В Одеському порту підняли із дна "катер Брежнєва"

Операцію з підняття затонулого катера «Буревісник» провели військові водолази з США і України. Вона увійшла в програму міжнародних військових навчань «Сі Бриз-2021» як рятувальна, повідомляє Одесская жизнь.

37-ми метровий «Буревісник», яким в радянські часи користувалася партійна номенклатура, затонув в 2016 році.

Залишки затонулого корабля заважали створювали проблеми для судноплавства в гавані одеського порту.

На відео, опублікованому прес-службою Військово-Морських Сил Збройних Сил України видно, що за п'ять років перебування на морському дні дерев'яний катер перетворився на купу сміття.