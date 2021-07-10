Hyundai отримав відразу шість престижних нагород

Hyundai отримав відразу шість престижних нагород
Фото: Wikipedia

Hyundai Motor здобув перемогу у шести номінаціях, включаючи премію "Автомобіль року" за модель IONIQ 5 у престижній британській премії Auto Express New Car Awards 2021, повідомляє 24 Канал.

ONIQ 5 також був визнаний найкращим корпоративним автомобілем середнього розміру, найкращим преміум електромобілем, а також отримав престижну премію за дизайн. Крім того, експерти Auto Express визнали Hyundai TUCSON найкращим позашляховиком середнього розміру, а Hyundai i20 N найкращим “гарячим хетчбеком”.

Кожен автомобіль, що продається у Великобританії, може номінуватися на щорічну премію Auto Express New Car Awards, нагородження якою вперше відбулося у 1993 році. Переможців визначає досвідчена група автомобільних оглядачів Auto Express під головуванням головного редактора Стіва Фаулера.

Футуристичний вигляд Hyundai IONIQ 5 базується на революційній платформі Hyundai Electric Global Modular Platform (E-GMP), яка забезпечує швидшу зарядку, збільшений запас ходу, чудову керованість та більше внутрішнього простору. На додаток до революційних змін у мобільності, IONIQ 5 пропонує інтер’єр, який забезпечує абсолютно новий досвід перебування у машині – перевизначення статичного та рухомого простору. Екологічно чисті матеріали, такі як екологічно оброблена шкіра та перероблена нейлонова пряжа, широко використовуються в IONIQ 5.

Пропонуючи широкий спектр електричних силових агрегатів та конфігурації з моно і повним приводом, IONIQ 5 здатний заряджатись від 10 до 80 відсотків лише за 18 хвилин. Він також може розігнатися з 0 до 100 км/год за 5,2 секунди і має запас ходу до 481 км. IONIQ 5, окрім перемог у таких номінаціях, як “Автомобіль року”, “Корпоративний автомобіль середнього розміру" та “Електричний автомобіль преміум класу”, також отримав “Премію за дизайн” за свій революційний вигляд, за який проголосували читачі Auto Express.

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Hyundai IONIQ 5

Зовнішній вигляд IONIQ 5 апелює до Hyundai Pony, першого серійного автомобіля компанії, але модернізований завдяки свободі яку надає спеціально розроблена EV-платформа. Інтер'єр являє собою “розумний житловий простір” і має пласку підлогу та сидіння, що повністю розкладаються. Це забезпечує рівень комфорту та гнучкості, якого раніше не було в цьому сегменті.

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TUCSON відзначено як “Найкращий SUV середнього розміру”

З усієї лінійки SUV-ів Hyundai, командою Auto Express у номінації “Найкращий кросовер середнього розміру” був відзначений нагородою TUCSON. Новаторський кросовер Hyundai TUCSON пропонується клієнтам на вибір з трьома силовими агрегатами: бензиновий, дизельний та гібридний. Стиль TUCSON – вишуканий, але суворий, продуктивність поєднується з ефективністю, а вражаючий досвід водіння підкріплюється найкращою у своєму класі безпекою.

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i20 N переміг у категорії "Гарячий хетчбек"

Як і кожна елітна модель Hyundai N, орієнтована на водія, i20 N народився в Нам'янзі, Глобальному центрі досліджень та розробок Hyundai Motorsport у Південній Кореї, і був відточений на гоночній трасі Nürburgring Nordschleife у Німеччині. Завдяки потужному бензиновому двигуну з турбонаддувом на 204 к.с. і механічному диференціалу підвищеного тертя, i20 N забезпечує приголомшливі характеристики та надзвичайну керованість на дорозі та треку. Новаторські мультимедійні технології та технології безпеки покращують кожну вашу подорож.

Джерело: Hyundai

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