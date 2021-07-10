Hyundai отримав відразу шість престижних нагород

Hyundai Motor здобув перемогу у шести номінаціях, включаючи премію "Автомобіль року" за модель IONIQ 5 у престижній британській премії Auto Express New Car Awards 2021, повідомляє 24 Канал.

ONIQ 5 також був визнаний найкращим корпоративним автомобілем середнього розміру, найкращим преміум електромобілем, а також отримав престижну премію за дизайн. Крім того, експерти Auto Express визнали Hyundai TUCSON найкращим позашляховиком середнього розміру, а Hyundai i20 N найкращим “гарячим хетчбеком”.

Кожен автомобіль, що продається у Великобританії, може номінуватися на щорічну премію Auto Express New Car Awards, нагородження якою вперше відбулося у 1993 році. Переможців визначає досвідчена група автомобільних оглядачів Auto Express під головуванням головного редактора Стіва Фаулера.

Футуристичний вигляд Hyundai IONIQ 5 базується на революційній платформі Hyundai Electric Global Modular Platform (E-GMP), яка забезпечує швидшу зарядку, збільшений запас ходу, чудову керованість та більше внутрішнього простору. На додаток до революційних змін у мобільності, IONIQ 5 пропонує інтер’єр, який забезпечує абсолютно новий досвід перебування у машині – перевизначення статичного та рухомого простору. Екологічно чисті матеріали, такі як екологічно оброблена шкіра та перероблена нейлонова пряжа, широко використовуються в IONIQ 5.

Пропонуючи широкий спектр електричних силових агрегатів та конфігурації з моно і повним приводом, IONIQ 5 здатний заряджатись від 10 до 80 відсотків лише за 18 хвилин. Він також може розігнатися з 0 до 100 км/год за 5,2 секунди і має запас ходу до 481 км. IONIQ 5, окрім перемог у таких номінаціях, як “Автомобіль року”, “Корпоративний автомобіль середнього розміру" та “Електричний автомобіль преміум класу”, також отримав “Премію за дизайн” за свій революційний вигляд, за який проголосували читачі Auto Express.

Hyundai IONIQ 5

Зовнішній вигляд IONIQ 5 апелює до Hyundai Pony, першого серійного автомобіля компанії, але модернізований завдяки свободі яку надає спеціально розроблена EV-платформа. Інтер'єр являє собою “розумний житловий простір” і має пласку підлогу та сидіння, що повністю розкладаються. Це забезпечує рівень комфорту та гнучкості, якого раніше не було в цьому сегменті.

TUCSON відзначено як “Найкращий SUV середнього розміру”

З усієї лінійки SUV-ів Hyundai, командою Auto Express у номінації “Найкращий кросовер середнього розміру” був відзначений нагородою TUCSON. Новаторський кросовер Hyundai TUCSON пропонується клієнтам на вибір з трьома силовими агрегатами: бензиновий, дизельний та гібридний. Стиль TUCSON – вишуканий, але суворий, продуктивність поєднується з ефективністю, а вражаючий досвід водіння підкріплюється найкращою у своєму класі безпекою.

i20 N переміг у категорії "Гарячий хетчбек"

Як і кожна елітна модель Hyundai N, орієнтована на водія, i20 N народився в Нам'янзі, Глобальному центрі досліджень та розробок Hyundai Motorsport у Південній Кореї, і був відточений на гоночній трасі Nürburgring Nordschleife у Німеччині. Завдяки потужному бензиновому двигуну з турбонаддувом на 204 к.с. і механічному диференціалу підвищеного тертя, i20 N забезпечує приголомшливі характеристики та надзвичайну керованість на дорозі та треку. Новаторські мультимедійні технології та технології безпеки покращують кожну вашу подорож.

Джерело: Hyundai