На український ринок повернулися Jawa і M1NSK

У 1 півріччі 2021 року на українському ринку мотоциклів були зафіксовані активні продажі чеських мотоциклів Jawa і білоруських M1NSK. Притому, обидва відомих раніше бренду набрали непогані темпи, повідомляє Autoconsulting.

Так, нові мотоцикли Jawa намагаються продавати в Україні вже не перший рік, але тільки в 2021 році вдалося переломити скепсис споживачів, що якісний чеський мотоцикл коштує помітно дорожче китайських аналогів.

Для білоруського M1NSK 2021 рік - це перший рік продажів після тривалої перерви. Однак білоруської техніки дуже непросто повертати покупців, адже її дві моделі M1NSK D4 і X250 дуже нагадують китайських конкурентів. Та й цінова політика на M1NSK така, що білоруські мотоцикли виявилися в самому епіцентрі конкуренції з технікою з Піднебесної.

За найпростіший M1NSK D4 в Україні просять $1185, а більш просунутий X250 в стилістиці ендуро обійдеться в $1570. Звичайно, це вже не ті давні "Мінськ", що були на ринку в попередні роки, тому покупці на них знайшлися.

Крім того, ще сильна пам'ять про цей бренд. У 90-ті роки мототехніка "Мінськ" займала лідируючі позиції в Україні. Але пам'ять про бренд Jawa ще сильніше, адже в 70-80-ті роки - це був найбажаніший мотоцикл на українському ринку. А володар нової Jawa в упаковці був просто "першим хлопцем" в своєму оточенні.

Мабуть ці ностальгічні спогади і рухають продажу Jawa і в наші дні.