Данилов прокоментував інформацію про ослаблення санкцій проти Медведчука

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов спростував інформацію про ослаблення санкції проти глави політради партії "Опозиційна платформа – За життя", народного депутата Віктора Медведчука і закликав нардепів не намагатися "порішати" питання зняття обмежувальних заходів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Введені санкції щодо Медведчука діють в повному обсязі. Інформацію, яку цілеспрямовано поширюють у ЗМІ про нібито ослаблення санкційного режиму щодо Медведчука і його активів або те, що"санкції не працюють" – свідома і цілеспрямована дезінформація суспільства, вони не відповідають дійсності", – написав Данілов на своїй сторінці в Facebook в суботу.

Секретар РНБО також наголосив, що не відповідає дійсності і поширена деякими ЗМІ інформація про "нібито купівлю мережі автозаправних станцій, яка належить Медведчуку однією з комерційних структур".

"Всі процеси у частині дотримання і виконання санкційного законодавства знаходяться виключно у правовому полі, а не в підкилимному режимі, як до цього звикли «творці» корупційно-олігархічної системи", – заявив Данілов.

Також він порадив "окремим політичним суб'єктам, зокрема народним депутатам, – не намагатися "порешать" у звичний їм спосіб питання зняття санкцій або їх послаблення.

"Крім того, як і спроби уникнути сплати податків приводять "українських" бізнесменів до необхідності володіти навіть олівцями і білизною - через офшорні компанії, так і намагання уникнути санкцій – явище одного порядку. Тому наші правоохоронці завжди будуть вдячні журналістам і небайдужим громадянам за допомогу в пошуку і поверненні активів осіб, на яких накладено українські санкції", – підсумував секретар РНБО.

Як повідомлялося, народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку (фракція "Опозиційна платформа - За життя") 11 травня було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, в 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ). Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності - проведення підривної діяльності проти України, зокрема в контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генерального прокурора, ознайомився з копією пред’явленої йому підозри і заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими.

Козак, за даними правоохоронних органів, перебуває в РФ. Водночас, за інформацією Медведчука, Козак перебуває на території Білорусі, де проходить лікування. Козака оголошено в розшук, є рішення суду на його затримання для обрання запобіжного заходу.

Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 9 липня 2021 року.

9 липня Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт Медведчуку до 7 вересня.

Раніше, 11 березня, Служба безпеки України викрила масштабну махінацію з тіньової реалізації неякісних нафтопродуктів, орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

Як повідомило агентству інформоване джерело в правоохоронних органах, йдеться про мережу АЗС Glusco.

Масштабні обшуки пройшли по всій Україні на об'єктах мережі Glusco, яку пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.

Згідно з Держреєстром, засновниками "Глуско Україна" є Glusco Energy Limited і Glusco Energy Management Company Limited (обидві – Кіпр), їх кінцевий бенефіціар – громадянин Ізраїлю Нісан Мойсеєв.

Glusco в судовому порядку заборонили продаж в її мережі бензинів і дизпалива, проби яких було взято майже на всіх об'єктах компанії, але реалізації скрапленого газу та інших товарів заборона не торкнулася.

Після обшуків, заборони реалізації нафтопродуктів в АЗС Glusco, а також арешту дизельного палива, що належить їй, в українській ділянці нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" Proton Energy Мойсеєв заявив про припинення поставок нафтопродуктів в Україну з 1 квітня.

Паралельно активи Glusco було виставлено на продаж, а новим постачальником палива "Роснафти" з кінця травня стала компанія SOCAR. У прес-службі SOCAR не коментують інформацію про переговори щодо купівлі активів Glusco.

Водночас, як повідомило агентству джерело на паливному ринку, після закриття можливої угоди SOCAR очікується виставлення частини куплених активів на продаж.