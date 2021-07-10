У США перейменували метеликів і мурах через "расистські" назви
Ентомологічне суспільство Америки видаляє імена метеликів і мурах зі свого Списку загальних імен комах і споріднених організмів, тому що вони включають слово, яке вважається расовою образою, повідомляє Blaze.
Під заборону потрапили «циганський метелик» і «циганський мураха».
Рішення є частиною зусиль ESA по виявленню і зміні традиційних назв, які включають негативні етнічні чи расові стереотипи.
У червні Рада керуючих ЕКА проголосувала за видалення загальних назв молі Lymantria dispar і мурашки Aphaenogaster araneoides, оскільки слово «циган» вважається расовою образою циган.
Суспільство шукає нові імена на заміну образливим, але, за їхніми словами, це може зайняти місяці. А поки вони рекомендують людям використовувати латинські назви цих видів.
«В науці немає місця расизму»,- сказала герпетолог Ейрін МакГі, яка підписала петицію 2020 року проти образливих назв тварин.
Всього перейменування очікують близько 60 різних назв.
«Немає такої кількості наукових робіт, які могли б зробити нормальним явний расизм і фанатизм», - додала Ейрін МакГі.