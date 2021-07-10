Резніков пояснив, чому Україна не дасть воду в Крим
Води для цивільного населення в анексованому Криму цілком достатньо при нормальному її використанні. Тому українська влада не подає воду на півострів, повідомляє Обозреватель.
Про це віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
За його словами, воду, яку хочуть брати з материкової частини країни, хочуть використовувати для військових потреб. Резніков пояснив, що Росія проводить повну мілітаризацію Криму і збільшує чисельність військового контингенту. Міністр порівняв півострів з авіаносцем.
"Ми це точно знаємо, ми ж не сидимо собі, і розвідка наша дуже, повірте, добре працює. Ми знаємо в деталях і дрібницях, де що є і для чого їм потрібна ця вода. Так ось – поїти окупанта ми не будемо", – заявив Резніков.