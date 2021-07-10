Резніков пояснив, чому Україна не дасть воду в Крим

Води для цивільного населення в анексованому Криму цілком достатньо при нормальному її використанні. Тому українська влада не подає воду на півострів, повідомляє Обозреватель.

Про це віце-прем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, воду, яку хочуть брати з материкової частини країни, хочуть використовувати для військових потреб. Резніков пояснив, що Росія проводить повну мілітаризацію Криму і збільшує чисельність військового контингенту. Міністр порівняв півострів з авіаносцем.