Аварія поїзда в Боярці: авто застрягли у величезних заторах

Через аварії на залізничній станції у Боярці Київської області на дорозі утворилися великі затори з автомобілів. Близько години переїзд був закритим і там накопичилося багато машин, повідомляє Сегодня.

Затори з'явилися по обидва боки переїзду, автомобілісти чекають, поки дорогу розблокують.

Зараз на місці тривають ремонтні роботи, вранці туди приїжджав автокран і забрав вагон, що зійшов з рейок.

За півгодини, поки знімальна група перебувала біля переїзду, один поїзд все таки проїхав, проте інші рейси все ще затримуються.