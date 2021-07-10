Починається підготовка до навчань "Сі Бриз-2022"

Заступник командира 65-ї оперативної групи Шостого флоту Військово-морських сил США капітан 1-го рангу Кайл Гантт (Kyle Gantt) заявив, що буквально завтра починається підготовка до міжнародних навчань «Сі Бриз-2022», повідомляє УНИАН.

Про це офіцер заявив сьогодні в Одесі під час церемонії закриття навчань нинішнього року.

"Наша робота з проведення «Сі Бриз-2021» завершена, але вже завтра почнеться підготовка до навчань «Сі Бриз-2022»" , - сказав військовий.

Він зазначив, що «Сі Бриз», починаючи з 1997 року, проводяться в форматі глобального партнерства заради миру. Офіцер наголосив, що за останні два тижні (час навчань) були опубліковані близько 15 тис. статей про навчання 30-ма мовами.

"Ці навчання є свідченням того, що 30 націй об'єднуються, щоб визнати права всіх інших націй, щоб діяти і вчитися разом у міжнародних водах і повітряному просторі. Ці навчання - демонстрація нашої спільної рішучості і готовності підтримувати мир і стабільність у Чорноморському регіоні" , - підкреслив Гантт.

Він зазначив, що «Сі Бриз-2021» дали можливість Шостому флоту ВМС США і представникам інших країн-учасниць навчань відпрацювати спільні маневри в Чорноморському регіоні з метою підвищення сумісності, сприяння безпеці та стабільності.

"Можливо, ці навчання завершуються, однак Сполучені Штати Америки і країни -партнери НАТО протягом усього року об'єднуються, щоб забезпечити мирну ситуацію в регіоні" , - заявив капітан Гантт, додавши, що в наступному році сподівається побачити ще більше країн-учасниць навчань.

Він висловив вдячність за спільну роботу всім учасникам навчань, окремо подякував ВМС України і Одесі - як місту, яке приймало учасників навчань.

Своє звернення представник Шостого флоту США закінчив словами: «Слава - Україні!».

Всі військовослужбовці, які були присутні на церемонії, відповіли йому бурхливими оплесками, а українські моряки вигукнули: «Героям - слава!».

Військові навчання "Сі Бриз-2021"

Сьогодні в Одесі завершилися наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання «Сі Бриз». У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. чоловік особового складу, 24 корабля, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Також у навчаннях, які стартували 18 червня, брали участь есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.