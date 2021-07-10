Які надбавки отримають пенсіонери та чого очікувати до кінця року

У липні 2021 року в Україні частково відбулося обіцяне підвищення пенсій і виплата надбавок для частини пенсіонерів, повідомляє УНИАН.

Дані виплати передбачені Законом﻿ "Про пенсійне забезпечення".

Хто має право на надбавку

Надбавку до пенсії отримають люди, які вийшли на пенсію і мають стаж, що перевищує встановлену норму:

трудовий стаж чоловіків має перевищувати 35 років,

трудовий стаж жінок має перевищувати 30 років.

Як відбуватиметься нарахування надбавки

Перерахунок пенсії буде здійснюватися автоматично, тому спеціально звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Скільки та кому доплачуватимуть

Надбавка за зайвий стаж складе не більше 1% від рівня мінімальної пенсії. З 1 липня мінімальна пенсія становить 1854 грн і дорівнює прожитковому мінімуму, встановленому для непрацездатних осіб.

Також, у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму (з 1 769,00 грн до 1 854,00 грн) для осіб, які втратили працездатність, Головним управлінням Пенсійного фонду України автоматично буде проведено перерахунок пенсії непрацюючим пенсіонерам.

Перерахунку підлягають пенсійні виплати, складові яких залежать від розміру прожиткового мінімуму (доплата за понаднормовий стаж, доплата до мінімального розміру пенсій, підвищення, що розраховуються виходячи з прожиткового мінімуму).

Розмір підвищення пенсії, відповідно, буде залежати від того, яка складова пенсійної виплати обчислюється від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Таким чином, пенсійні виплати осіб, які отримують пенсію в мінімальному розмірі, збільшаться на 85,00 грн і складуть 1854 грн.

Ті особи, у яких від розміру прожиткового мінімуму залежить доплата за наднормативний стаж отримають підвищення індивідуально в меншому розмірі.

Так, наприклад, якщо доплата за 4 роки понаднормового стажу до 1 липня 2021 року становила 70,76 грн (1 769,00 грн х 4%), то з 1 липня 2021 року вона становитиме 74,16 грн (1 854,00 х 4%). Розмір пенсії збільшиться відповідно на 3,40 грн (74,16 грн - 70,76 грн).

Як змінилися виплати за зайвий стаж

Раніше сума доплати за кожен зайвий рік трудового стажу становила 17,69 грн.

Після підвищення сума надбавки стала складати 18,54 грн за кожен зайвий рік трудового стажу.

Відтак, доплата за 1 зайвий рік трудового стада збільшилася на 85 коп.

Підвищення та виплати, заплановані до кінця року

З 1 жовтня 2021 року має відбутися виплата доплати в розмірі 400 грн особам, які досягли 75 років. Встановлення мінімальної пенсії на рівні 2500 грн.

З 1 грудня 2021 року буде піднята мінімальна пенсія за віком і доплата за стаж, що перевищує норму. Мінімальна пенсія для осіб, які досягли 65 років буде піднята до рівня 2600 грн.

Інфографіка pfu.gov.ua

Інфографіка pfu.gov.ua

Держбюджет-2021 і пенсії