Енді Руїс розповів, що завадить Усику перемогти Джошуа
Чемпіон WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) дуже великий і сильний для українця Олександра Усика (18-0, 13 KO), повідомляє Обозреватель.
Таку думку знаменитий американець Енді Руїс-молодший (34-2, 22 КО) висловив в інтерв'ю Youtube-каналі Behind The Gloves.
У той же час Руїс вважає, що зустріч Усика і Джошуа буде дійсно хорошим поєдинком.
"Мені здається. що українцеві варто провести більше боїв в суперважкій вазі. Але їх бій в будь-якому випадку буде цікавим", – сказав Руїс.
Відзначимо, що Олександра перед боєм з Ентоні виключили з світового рейтингу. Ця ситуація спровокувала бурхливу реакцію в соціальних мережах.
Багато з користувачів вважають, що це було правильне рішення, згадавши, як він підтримував Росію.