Енді Руїс розповів, що завадить Усику перемогти Джошуа

Чемпіон WBO, WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) дуже великий і сильний для українця Олександра Усика (18-0, 13 KO), повідомляє Обозреватель.

Таку думку знаменитий американець Енді Руїс-молодший (34-2, 22 КО) висловив в інтерв'ю Youtube-каналі Behind The Gloves.

У той же час Руїс вважає, що зустріч Усика і Джошуа буде дійсно хорошим поєдинком.

"Мені здається. що українцеві варто провести більше боїв в суперважкій вазі. Але їх бій в будь-якому випадку буде цікавим" , – сказав Руїс.

Відзначимо, що Олександра перед боєм з Ентоні виключили з світового рейтингу. Ця ситуація спровокувала бурхливу реакцію в соціальних мережах.

Багато з користувачів вважають, що це було правильне рішення, згадавши, як він підтримував Росію.