Як українці ризикують життями на курортах Туреччини та Єгипту

Українці нерідко травмуються під час відпочинку на популярних курортах Туреччини та Єгипту. Часто, бездумно віддаючи гроші за модні й небезпечні розваги, туристи розплачуються не тільки здоров'ям, але і власним життям, повідомляє Обозреватель.

На що варто звертати увагу на відпочинку в чужій країні і як уникнути неприємностей – читайте в матеріалі.

Травми замість розваг

Нещодавно на курорті в Шарм-ель-Шейху (Єгипет) серйозну травму отримала українка, яка каталася на парасейлінгу. Це такий вид розваги, коли людину за допомогою троса кріплять до плавзасобу і завдяки спеціальному парашуту вона ширяє в повітрі.

Проте несподівано трос обірвався й жінку на парашуті почало кидати з боку вбік по поверхні води. Водій катера наздогнав парашут і спробував "погасити" купол, перегородивши йому дорогу судном. Як наслідок, туристка на великій швидкості вдарилась об борт. Як видно на опублікованих нижче кадрах, вона після зіткнення знепритомніла. Замість розваг вона отримала струс мозку та тріщини в хребцях. Лікарі наклали їй 15 швів.

Парашут із жінкою носило над морем. Джерело: Скрин відео

Українка отримала серйозну травму. Джерело: Скрин відео

Як виявилося, квитки на атракціон українка купувала на території готелю. Однак там їй відмовилися виплатити компенсацію і навіть квиток додому на літак довелося купувати власним коштом.

Це не перший випадок, коли українці потрапляють у неприємності й навіть гинуть під час відпочинку за кордоном. У жовтні минулого року в тому ж Шарм-ель-Шейху акула напала на сім'ю з України, коли люди в заповіднику "Рас Мохаммед" займалися снорклінгом (плавали, спостерігаючи за підводними краєвидами).

В результаті 12-річний хлопчик втратив руку. Його мама та інструктор теж отримали травми. Але тоді уряд Єгипту взяв на себе всі витрати з лікування дитини. Пізніше з'явилася інформація, що в тому заповіднику заборонено зупинку екскурсійних яхт і занурення з аквалангами.

Також нещодавно в турецькій провінції Фетхіє затонув прогулянковий катер, на борту якого перебувало 38 осіб. Загинула 2-річна дитина з Франції.

Як повідомляє видання trthaber.com, НП сталася всього за 50 метрів від берега. На допомогу поспішила берегова охорона та представники школи дайвінгу на човнах. З'ясувалося, що в катері утворилася теча і він став розвалюватися буквально на очах.

Прогулянковий катер у Єгипті почав тонути за 50 м від берега. Джерело: trthaber.com

Киянка Анастасія розповіла, що теж потрапила в неприємну ситуацію під час відпочинку в Туреччині в районі Аланії.

"На пляжі купили розвагу – катання на "таблетці". Під час поїздки серйозно постраждав чоловік. Водій катера виробляв різкі повороти, внаслідок чого чоловіка буквально викинуло з тієї "таблетки". Він сильно вдарився об воду, на мить навіть знепритомнів. Добре, що був у рятувальному жилеті" , – каже вона.

Харків'янка Вікторія згадує, як отримала травму, катаючись на верблюді в Єгипті. Її посадили на тварину і навіть не провели перед цим інструктаж.

"Спочатку верблюд спокійно йшов, а потім щось сталося, він став некерованим, помчав уперед, почав брикатися. Його господар не міг з ним впоратися, і я впала. Це чудо, що тварина ще мене не затоптала! Я пошкодила руку, потім весь залишок відпустки ходила з перев'язкою. Ясна річ, ніхто ні за що не відповідав, хоча цю розвагу ми купили в нашого готельного гіда. Він знаходив масу відмовок, поки ми не поїхали звідти" , – розповідає Віка.

Звичайна розвага може бути смертельною. Джерело: yaplakal.com

"За безпеку ніхто не відповідає"

У Єгипті та Туреччині потрібно дуже обережно вибирати розваги, розповідає Олександр Погорілий, який уже кілька років працює аніматором у різних готелях цих країн.

"Коли я поспостерігав, хто і як організовує поїздки на катерах, дайвінг, катання на квадроциклах, польоти на парасейлінг, то я вже сам не буду кататися. Особливо це стосується розваг, які ви купуєте на пляжі або на вулиці біля готелю. Там за безпеку ніхто не відповідає, головне взяти гроші" , – зазначає він.

За словами Погорілого, катери там мають жахливий стан. Вони старі й неприємності з ними можуть статися будь-якої миті.

"Вони нещодавно на них рибу ловили, а зараз туристів катають. Дайвінгом займаються хлопці-самоучки, яких друзі вчили з аквалангом опускатися де-небудь у місцевому селі. Парасейлінгом займаються люди, які нещодавно катером навчилися кермувати. Вони й гадки не мають, що робити, якщо вітер зірве цей парашут. Вони не відповідають за туриста! Нічим не відрізняються і ті, кого вам пропонують у готелі. Тому що туркомпанії зазвичай співпрацюють зі знайомими власниками катерів, або з тими ж екскурсійними бюро з вулиці. Просто платити за це потрібно більше" , – каже Олександр.

За безпеку туристів ніхто не відповідає. Джерело: mandria.com

Як захистити себе на відпочинку

Звичайно, єдиний спосіб хоч якось допомогти собі на відпочинку в разі надзвичайної ситуації – правильно оформити медичну страховку. Щоправда, не кожна страховка може покрити витрати на лікування.

"На жаль, не тільки самі туристи, а й турагенти не звертають уваги на вибір страховки. В агентів потік клієнтів і немає часу кожному пояснювати тонкощі. А туристу лінь прочитати кілька сторінок договору. А потрібно це зробити обов'язково" , – говорить директор туристичної компанії "Поїхали з нами" Олег Кулик.

Туристам, які планують покататися на парасейлінгу, мотоциклі або лижах, він радить не економити і купити страховку, яка в разі необхідності зможе покрити лікування отриманих травм.

Кулик зазначає, що багато стандартних медстраховок не працюватимуть, якщо в крові потерпілого виявлять дозу алкоголю більшу, ніж указано в договорі.

"Але є варіанти страховок, які включають оплату медпослуг, навіть якщо людина була напідпитку" , – уточнив він.

Необхідно ставити турагентам усі питання щодо страховки, які цікавлять туриста. Аж до того, чи покриє вона репатріацію тіла (не дай Боже, звичайно) в разі смерті туриста.

Також Кулик радить дотримуватися правил безпеки, які озвучують перед наданням розважальних послуг: "Якщо інструктор каже, що їдемо на квадроциклі колоною, що не обганяємо, що не підрізаємо, то так і треба чинити".

І в будь-якому разі, перш ніж погоджуватися на екстремальну розвагу, добре подумайте, чи варте воно того.