Як безкоштовно оформити пенсію по пошті: інструкція
З 1 липня по 31 грудня 2021 "Укрпошта" безплатно відправлятиме до Пенсійного фонду та управління соцзахисту листи пенсіонерів на отримання пенсій та інших грошових соціальних виплат через листонош, повідомляє РБК-Украина.
Про це пише прес-служба "Укрпошти".
Зокрема, послугою можуть скористатися пенсіонери і одержувачі субсидій, які мають пенсійне посвідчення.
Як заявив заступник генерального директора Укрпошти з розвитку мережі Дмитро Поліщук, варто лише написати заяву про бажання отримати пенсії в Укрпошті, додати необхідні копії документів та передати їх листа листоноші або у найближче відділення пошти. Відповідні документи будуть надіслані до Пенсійного Фонду безплатно.
Які документи потрібно відправити?
У конверт необхідно покласти наступні документи:
- заповнену заяву на переведення пенсії/соціальної допомоги;
- копії сторінок паспорта (на кожній сторінці: особистий підпис, позначка "Згідно з оригіналом", ПІБ заявника та дата (повинна збігатися з датою, зазначеною в заяві на переведення пенсії).
Важливо, за умови передачі вже заклеєного листа обов’язково потрібно попередити поштаря про те, щоб в полі "особливі відмітки" він зазначив "Заява на переведення пенсії/допомоги".