Вімблдон-2021: визначилася переможниця жіночого турніру

Перша ракетка світу Ешлі Барті стала переможницею Вімблдону, повідомляє УНИАН.

У фінальному матчі Барті обіграла чеську тенісистку Кароліну Плішкову, яка займає 13-е місце в світовому рейтингу.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився перемогою Барті з рахунком 6:3, 6:7, 6:3.

Барті вперше в кар'єрі виграла Вімблдон.

Барті - Плішкова: підсумки фіналу