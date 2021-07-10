Вімблдон-2021: визначилася переможниця жіночого турніру
Перша ракетка світу Ешлі Барті стала переможницею Вімблдону, повідомляє УНИАН.
У фінальному матчі Барті обіграла чеську тенісистку Кароліну Плішкову, яка займає 13-е місце в світовому рейтингу.
Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився перемогою Барті з рахунком 6:3, 6:7, 6:3.
Барті вперше в кар'єрі виграла Вімблдон.
Барті - Плішкова: підсумки фіналу
- Для Ешлі Барті це друга перемога на турнірах "Великого шолома". Раніше в 2019 році вона перемагала на "Ролан Гаррос". Барті виграла обидва своїх фіналу на турнірах "Великого шолома".
- Всього для австралійки це 12-й титул на турнірах WTA.
- Барті стала першою австралійкою, яка виграла Вімблдон, з 1980 року після Івонн Гулагонг.
- Плішкова вдруге в кар'єрі грала у фіналі турніру "Великого шолома" (після US Open-2016) і вдруге поступилася.
- Барті зміцнить лідерство у світовому рейтингу, відірвавшись від японки Наомі Осаки більш ніж на 2000 очок. Водночас Плішкова підніметься на сьоме місце.