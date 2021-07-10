У Таїланді посилять карантин в 9 провінціях: перелік

Уряд Таїланду вирішив посилити карантин через ріст захворюваності на COVID-19. Обмеження стосуються 9 провінцій. Проте влада закликає загалом утриматися від відвідувань громадських місць, поїздок та уникати скупчень людей, повідомляє 24 Канал.

Iнформує Посольство України в Таїланді у Facebook.

Через це громадський транспорт не працюватиме вночі. А усіх роботодавців закликають заохочувати працівників виконувати роботу з дому.

Уряд Таїланду повідомив про:

Запровадження комендантської години з 21:00 до 04:00 години;

заборону збиратися компаніям де є більше, ніж 5 людей;

припинення курсування громадського транспорту під час комендантської години;

обмеження на пересування між провінціями;

громадські та розважальні заклади, а також парки не працюватимуть з 20:00 до 04:00 години.

Ці обмеження стосуються провінцій: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.