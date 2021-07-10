Обвалення будинку у Флориді: кількість жертв зросла

Під завалами 12-поверхівки в окрузі Маямі-Дейд (південь штату Флорида, США) знайшли тіла ще сімох загиблих 24 червня. На сьогодні кількість жертв трагедії зросла вже до 86, повідомляє Обозреватель.

Таку інформацію озвучила глава округу Даніелла-Лівайн Кави на брифінгу 10 липня. Захід транслювався на Facebook-сторінці﻿ відомства.

"Ми витягли сім тіл. Доля 43 осіб залишається невідомою" , – підкреслила вона.

Обвалення будинку в Маямі-Дейд

Досі рятувальні служби перебувають на місті пошуків, які тривають уже 16 добу після НП. Під час них фахівці застосовували спеціальні камери, а також інфрачервоне обладнання.

У пам’ять про жертв обвалення будинку. Джерело: Facebook Miami-Dade County Government

"Рятувальники все ще працюють. Те, що відбувається зараз, нічим не відрізняється від того, що було п'ять днів тому" , – зауважила чиновниця.

У Маямі-Дейд обвалився житловий будинок Champlain Towers South. Джерело: Google-карта

Нагадаємо: частина багатоповерхівки у Флориді обвалилася вночі 24 червня. На місце НП скерували 80 бригад рятувальників, територію біля неї оточили. Момент трагедії потрапив на відео.

Повірений асоціації кондомініумів зруйнованого будинку Кеннет Директор заявив, що обвалення не можна було передбачити. Однією з причин НП він назвав тріщини й просідання ґрунту. До того місцева влада спростовувала чутки про аварійність будівлі.