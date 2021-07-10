Туркменістан стягує військову техніку до кордону з Афганістаном

Туркменістан стягує в місто Серхетабат на кордоні з Афганістаном важку військову техніку - танки, гармати і бронетранспортери, iнформує Turkmen.news з посиланням на свої джерела, повідомляє Интерфакс-Украина.

Це відбувається на тлі наближення до туркменських кордонів бойовиків угруповання "Талібан". Редакція має в розпорядженні фотографії, однак видання відмовилося публікувати в інтересах безпеки авторів зйомки.

В останню добу, передає Turkmen.news, посилаючись на неназвані джерела, в зазначеному районі чулися звуки стрілянини і кілька потужних вибухів, що доносилися з афганської території.

Про звуках зіткнень розповіли і місцеві жителі, пише портал. У четвер вони повідомили про те, що бачили, як в сторону кордону їхали військові мотоцикли і вісім вантажівок з повністю екіпірованими солдатами.

Видання пише з посиланням на джерела, що, тим часом туркменські офіцери евакуюють родини подалі від кордону з Афганістаном.

Декількома днями раніше Туркменістан закрив один зі своїх прикордонних пунктів через те, що навколишня місцевість виявилася під контролем талібів. Це призвело до припинення експорту продуктів з Туркменістану і стало причиною економічних проблем у місцевого туркменського населення.

Напередодні повідомлялося, що прикордонне місто Іслам-Кала, що вважається одними з головних торговельних воріт до Ірану, і прикордонне місто Торгунді, що вважається торговими воротами до Туркменістану, обидва в провінції Герат на заході Афганістану, перейшли в руки руху "Талібан", підтвердили в п'ятницю місцеві влади, повідомляє сайт афганського телеканалу Tolo News.

"Талібан" також оголосив про захоплення митниці Іслам-Кала і прикордонного міста Торгунді.

Рух "Талібан" в останні місяці поступово посилює свої позиції в різних афганських провінціях. Це відбувається на тлі виведення з Афганістану сил США і їх партнерів.

Агентство "Мехр" писало, що за тиждень таліби захопили в Афганістані ряд областей, що межують з Іраном, Таджикистаном, Туркменістаном, Китаєм і Пакистаном.